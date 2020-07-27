İsviçre: İran için kurulan mali kanalda ilk işlem yapıldı

İsviçre hükümeti bugün yaptığı açıklamada, bir İsviçreli ilaç şirketinin İran için kurdukları İsviçre İnsani Ticaret Tedbirleri (SHTA) adlı mali kanalda ilk işlem yaptığını duyurdu.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “SHTA uygulanmasının sürmekte olduğunu, birçok şirketin onaylandığını ve daha fazla şirketin de katılacağını bildirmek isteriz” belirtildi.

Yakında daha fazla işlemler yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsviçreli ilaç şirketinin adı ile sevkıyatın değeri hakkında bilgi paylaşılmadı.