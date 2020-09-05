İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis İran'da

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, resmi bir ziyaret kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde İran'a geldi. Cassis ile beraberindeki heyetin bir günlüğüne İsfahan kentine gittiği öğrenildi.

İsviçreli Bakan yarın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı anısına Tahran'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakan Zarif, 7 Eylül Pazartesi günü Tahran'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cassis ve beraberindeki heyeti Tahran'da ağırlayacak." demişti.

Hatipzade, "Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular masaya yatırılacaktır" diye eklemişti.

İsçivçre'nin Tahran Büyükelçiliği ise son günlerde Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Ignazio Cassis'in 5-7 Eylül tarihleri arasında İran'ı ziyaret edeceğini bildirilmişti.