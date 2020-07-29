Dünyada ilk kez yerin derinliğinden balistik füze fırlattık

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, ülkenin güneyinde düzenlenen "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulundu.

Askeri tatbikat sırasında konuşan Tuğgeneral Hacizade, "Bu takbikatta dünya çapında ilk kez yerin derinliğinden balistik füzeleri fırlatmayı başardık" dedi.

Tuğgeneral Hacizade, atışta platform ve gerekli teçhizatlar kullanılmadığını belirterek, yerin derinliğinde gömülen balistik füzenin yeri yarıp belirlenen hedefe tam olarak isabet ettiğini söyledi.

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirilen tatbikatın ikinci gününde Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) temsili düşmanın maket gemisini vurduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızlarının düzenlediği askeri tatbikatta Sukhoi Su-22 askeri uçağı da kullanıldı. Farur Adası'nda daha önceden belirlenen hedefler bu savaş uçakları tarafından kanatlı ve akıllı bombalarla vuruldu.

Devrim Muhafızları Kara ve Hava Kuvvetleri'nin gerçekelştirdiği tatbikatta savaş ğitimi de yapıldı.