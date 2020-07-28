İşgalci devletler İran'a karşı küstahlıklarının bedelini ödeyecekler

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, bugün Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan eyaleti, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ndeki karasularda yapılan tatbikat sırasında yaptığı bir konuşmada, “İran milletinin ABD’nin zorbalıklarına karşı direnmesi ve koronavirüs salgınıyla mücadelesi sırasında ülkemizin istikrarını bozmak isteyenler kesinlikle yaptıklarının bedelini ödeyecekler” dedi.

İran Silahlı kuvvetlerinin tüm kabiliyetlerini herhangi bir tehdide karşı kullanacağını belirten Tuğgeneral Reşid, “İran Silahlı Kuvvetlerinin tehditlere ve zorbalıklara karşı verdiği yanıtları gören işgalci devetler, İran milletine karşı küstahlıkları için daha fazla bedel ödemek zorundalardır” ifadelerinde bulundu.