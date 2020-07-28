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28 Tem 2020 11:47

İran'da Devrim Muhafızları'nın dev askeri tatbikatı başladı

İran'da Devrim Muhafızları'nın dev askeri tatbikatı başladı

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yüce Peygamber (SAV) 14 adlı askeri tatbikatının son aşaması, İran'ın güneyinde başladı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşaması "Ya Ali Bin Abi Talib" kutsal şifresiyle bugün sabah saatlerinde İran'ın güneyinde başladı.

Bu askeri tatbikat Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerinin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan eyaleti, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ndeki karasularda yapılıyor.

Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmanlara karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizatlar denetlenecektir.

Bu geniş kapsamlı askeri tatbikatta ilk kez tatbikat alanı uzaya fırlatılan İran yapımı "Nur" adlı askeri uydudan alınan görüntülerle gözetlenecek.

News Code 1888105

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