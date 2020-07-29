Devrim Muhafızları Ordusu'nun dev tatbikatı ikinci gününde

Dün Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerin katılımıyla ülkenin güneyinde başlatılan "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat ikinci gününde devam etti.

İcra edilen tatbikatta yerde gömülüp tamamen kamufle edilmiş bir balistik füze yerin derinliğinden başarıyla ateşlendi. Bu önemli başarının düşman istihbarat servisleri için ciddi zorluklar yaratabileceği belirtiliyor.

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirilen tatbikatın ikinci gününde Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) temsili düşmanın maket gemisini vurduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızlarının düzenlediği askeri tatbikatta Sukhoi Su-22 askeri uçağı da kullanıldı. Farur Adası'nda daha önceden belirlenen hedefler bu savaş uçakları tarafından kanatlı ve akıllı bombalarla vuruldu.

Devrim Muhafızları Kara ve Hava Kuvvetleri'nin gerçekelştirdiği tatbikatta savaş ğitimi de yapıldı.

Söz konusu tatbikatta ayrıca iki yerden yere füze ve bir balistik füze fırlatıldı. Füzeler belirlenen hedeflere tam olarak isabet etti.

Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmanlara karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizatlar denetlenecektir.