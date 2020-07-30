Devrim Muhafızları Ordusu'nun başlattığı tatbikat başarıyla tamamlandı

İran Devrim Muhafızları halkla ilişkiler bölümünün yaptığı bir açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin katılımıyla Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda düzenlenen "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın başarıyla sona erdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yayılanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu tatbikatta yerin derinliğinde gömülen balistik, kıyıdan denize, Karadan karaya füzeler kullanıldı. Bunun yanı sıra düşmanın temsili radar sistemlerini yok etmek ve insansız hava araçlarının (İHA) temsili düşmanın maket gemisini vurmak gibi eylemler gerçekleştirildi."

Bildiride ayrıca, "İran İslam Cımhuriyeti hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadı ve olmayacaktır. Ancak savunma stratejisinde ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, güvenliğini, ulusal menfaatlerini ve Fars Körfezi başta olmak üzere coğrafi alanlarını korurken; saldırgan ülkelere kesinlikle karşılık verecektir” denildi.