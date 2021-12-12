Batılılar askeri alanında İran'a karşı hiçbir şey yapamaz

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, Batı Asya bölgesini dünyanın ‘Kalbi’ olarak nitelendirerek, “Batı Asya bölgesinin çok fazla maddi kaynak ve önde gelen bilimsel seçkinlere sahip olması için açgözlü düşmanlar bu bölgede hakim olmak istiyor” dedi.

Tuğgeneral Hacizade, “Batılılar askeri ve güvenlik alanında İran'a karşı hiçbir halt edemeyecekleri sonucuna varmıştır ve darbe vurma yönetmleri de eskisinden değişmiştir. Dini yönetimin halkın ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ve ülkeyi yönetemeyeceği fikrini aşılamaya çalışırlar. Bu nedenle, toplumu bölmeye ve planlarını uygulamak için seçkinleri hayal kırıklığına uğratmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.