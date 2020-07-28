Tatbikatta uzun menzilli balistik füze kullanılacak

Devrim Muhafızları Ordusu'nda Operasyon Komutan Yardımcısı General Abbas Nilfuruşan, bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyinde başlatılan "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulundu.
General Nilfuruşan, bugünkü askeri tatbikatta uzaktaki hedefleri vurabilen balistik füzenin kullanılacağını bildirdi.
"Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşaması "Ya Ali Bin Abi Talib" kutsal şifresiyle bugün sabah saatlerinde İran'ın güneyinde başladı.
Bu askeri tatbikat Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerinin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan eyaleti, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ndeki karasularda yapılıyor.
Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmanlara karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizatlar denetlenecektir.
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