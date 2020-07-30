Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD'nin varlığı bölgede yıkım ve gerilemeye yol açmıştır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2020 Hac menasiki ile ilgili yayınladığı bir mesajda, "Hac menasiki, yolsuzluk, zulüm, cinayet ve yağmalama merkezi olan müstekbirlere karşı bir güç gösterisidir ve bugün İslam ümmetinin bedeni ve ruhu onların kötükükleri sonucu yara bere içindedir. Hac, İslam ümmetinin yumşak ve sert yönünü gösteren bir merasimdir. Bunlar Hac’ın doğası ve ruhudur ve önemli bir bölümünü teşkil ettiği için İmam Humeyni (ra) 'İbrahimi Hac' olarak yorumlamıştır.

Dünya Müslümanlarına hitap eden Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin mesajında, "Tüm Müslüman halkları kardeş olarak görüyor ve muhalefet cephesinde yer almayan gayrimüslimlere adaletli davranıyoruz. Diğer Müslüman toplumların çektiği acıyı kendi yaramız olarak görüyor ve derman bulmaya çalışıyoruz. Masum Filistin'e yardım etmek, Yemen'in yarasını sarmak ve dünyanın her noktasında zülme uğrayan Müslümanlarla ilgilinemek için her zaman çaba göstermişizdir. Bazı Müslüman devletlerin liderlerine öğüt vermeyi bir görev olarak görüyoruz. Müslüman kardeşlerine güvenmek yerine düşmanın kucağına sığınanlar, birkaç günlük kişisel çıkarlar için düşmanın hakaret ve zorbalığına katlananlar, uluslarının onuru ve bağımsızlığını satmak maksadıyla işgalci ve zalim Siyonist Rejim’in bekasını benimseyenler ve açık ve gizli bir şekilde onlara dostluk eli uzatanlara öğüt verip davranışlarının kötü sonuçları konusunda uyarmak isterim. ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölge halklarına zarar verdiğini ve bölgede güvensizlik, yıkım ile gerilemeye yol açtığını düşünüyoruz." denildi.

Ruhani'den yolcu uçağını taciz eden ABD'ye sert tepki

Dün bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Suriye hava sahasında Mahan Havayolları’na ait bir yolcu uçağının ABD savaş uçakları tarafından taciz edilmesine tepki göstererek, "Yolcu uçağına doğru savaş uçağı gönderen ülke havada terörist eylemi gerçekleştirmişitr. Onunla terör devleti olarak davranılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ilk kez yerin derinliğinden balistik füze fırlattık

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, dün ülkenin güneyinde düzenlenen "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu takbikatta dünya çapında ilk kez yerin derinliğinden balistik füzeleri fırlatmayı başardık" dedi.

Tuğgeneral Hacizade, atışta platform ve gerekli teçhizatlar kullanılmadığını belirterek, yerin derinliğinde gömülen balistik füzenin yeri yarıp belirlenen hedefe tam olarak isabet ettiğini söyledi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 196 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 343'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 636 artarak, 298 bin 909'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 27'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 259 bin 116 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.