İran Ordusu yarın geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatacak

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımı ile düzenlenecek olan 'Zülfikar-99' adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat yarın başlayacak." dedi.

Tuğamiral Seyyari, ortak askeri tatbikatın üç gün süreceğini duyurarak, "Tatbikatın Hürmüz Boğazı, Makran sahili, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nu kapsayan iki milyon kilometrekarelik bir alanda yapılacağını duyurdu.

Tatbikatın sloganının "Savunma Gücünün Gölgesinde Sürdürülebilir Güvenlik" olduğunu belirten Tuğamiral Seyyari, İslam Cumhuriyeti düşmanlarına seslenerek, "Onlar herhangi bir stratejik hata yaptıkları durumunda çatışma alanının Batı Asya bölgesiyle sınırlı kalmayacağını ve geniş bir savaş alanını kapsayabileceğini bilmeli." dedi.

Birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılacak tatbikatta ülkenin askeri gücü gözler önüne serilecek.

Devrim Muhafızları Ordusu da Temmuz ayında ülkenin güneyinde "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı dev bir askeri tatbikat düzenlemişti.