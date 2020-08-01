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1 Ağu 2020 14:53

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 265 bin 830 kişi iyileşti

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 265 bin 830 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 982'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 548 artarak, 306 bin 752'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 011'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 265 bin 830 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1888184

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