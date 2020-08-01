Cumhurbaşkanı Ruhani: 10 eyalet pik noktasını aştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Ruhani, "Bugünkü toplantıda eyaletlerin durumuna ilişkin sunulan raporlar umut vericiydi. Önceki haftalarda zor koşullarda olan yaklaşık 10 eyalet bugün pik noktasını aştı. Eğer vatandaşlar sağlık protokollerini bölye uymaya devam ederse önümüzdeki haftalarda mutlaka iyi haberlere tanık olacağız. Devlet kurumlar, bankalar ve kamu merkezleri sağlık protokollerini iyi takip ediyor." dedi.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tüm düzenlemelerin yürürlükte olduğunu anlatan Ruhani, şimdiki durumda da sıkı önlemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüse karşı mücadele stratejisinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade ederek, vatandaşlardan hijyen konuları ile maske takmayı ön planda tutmalarını istedi.