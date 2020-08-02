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2 Ağu 2020 18:33

Hindistan İçişleri Bakanı, koronavirüse yakalandı

Hindistan İçişleri Bakanı, koronavirüse yakalandı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TRT Haber'e göre, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yapan Şah, tedavisinin hastanede gerçekleştirileceğini kaydetti.

Hint bakan, "Son günlerde benimle temasa geçenlerden, evlerinde kendilerini izole etmelerini ve koronavirüs testi yaptırmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Hindistan'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 757 bini aşmış durumda. Ülkedeki toplam can kaybı ise 37 bin 452.

News Code 1888209

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