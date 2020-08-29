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29 Ağu 2020 12:18

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1021 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1021 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 62 bin 550'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 76 bin 472 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 463 bin 973'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 648 bin 999 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

News Code 1888778

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