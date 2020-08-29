Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1021 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 62 bin 550'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 76 bin 472 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 463 bin 973'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 648 bin 999 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA