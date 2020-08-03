Ayasofya Camii'ne Kurban Bayramı'nın son gününde de ilgi sürüyor

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram yoğunluğu sürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ayasofya'yı görebilmek için kapının önünde sıraya girdi.

Namaz aralarında vatandaşlar gruplar halinde belirli aralıklarla camiye alınırken, her yeni grup girmeden önce caminin içi dezenfekte ediliyor.

Zaman zaman caminin önünde bekleyen kalabalık yoğunlaşırken, bazı ziyaretçiler cami önündeki yeşil alanda bulunan ağaçların altında bekliyor.