  1. Türkiye
9 Eyl 2020 15:09

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın Ayasofya'nın ibadete açılmasına itiraz ettiği iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptali kararına karşı, Cumhurbaşkanlığının temyize başvurduğu hakkındaki haberlere ilişkin açıklama geldi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır.

Kaynak: Haber Global

News Code 1889023

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler