İran Kızılayı Lübnan'a insani yardım malzemesi gönderiyor

İran Kızılayı Kurumu Sözcüsü Muhammed Nesiri, "4 Ağustos 2020 Salı akşamı Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından, İran Kızılayı olarak insani amaçları için ilk aşamada, tıbbi ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra 9 ton ağırlığında olan 2 bin adet 72 saatlık gıda paketi Lübnan'a gönderilecek" dedi.

İran Kızılayı bir sahra hastanesi kuracağını anlatan Nesiri, Lübnan'a en kısa sürede bir sağlık ekibi gönderileceğini aktardı.

İranlı yetkili, "Bu sağlık ekibi, bu akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek uçakla 22 sağlık görevlisinden oluşuyor. İran Kızılayı'nın bu insani yardım sevkiyatı, Lübnan Kızılhaç başkanı George Kataneh'in Beyrut patlama mağdurlarına insani yardım ihtiyacı için talebi üzerine yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam büyük bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, patlamada en az 100 kişi öldü ve 4 bin kişi yaralandı.