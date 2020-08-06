İran Devrim Muhafızları: Lübnan halkını yalnız bırakmayacağız

Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Beyrut limanında meydana gelen patlma nedeniyle Lübnan halkıyla hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Selami, “Lübnan milleti İslam dünyasındaki direnişin büyük yıldızlarıdır ve bu gibi olaylarla her zaman sabırlı olmuştur” dedi.

Lübnan'ın bu olayı atlatması için İran'ın Lübnan halkını asla yalnız bırakmayacağını Tümgenral Selami, “Tüm kapasitemiz, Lübnan halkına yardım etmek için seferber olmuştur” ifadesini kullandı.