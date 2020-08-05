Dışişleri Bakanı Zarif, Lübnan'a yardım teklifini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Beyrut’ta meydana gelen ve çok sayıda insanın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan patlamadan dolayı bu ülkenin halkıyla hükümetine başsağlığı diledi.

Görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin her düzeyde Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirten Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatı üzerine Tahran'ın Lübnan'a insani yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.