Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına değinen Kalın, şunları kaydetti:

"Muharrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde çizdiği başka bir siyasal parti kimliği, tasavvuru vardı, ben öyle okudum en azından. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde daha kucaklayıcı, normal CHP tabanının dışında kitlelere hitap eden bir tutum ve söylem içerisinde olması, bunu mevcut yapı içerisinde gerçekleştirmeyeceği sonucuna vardığı zaman herhalde böyle bir yola başvurur diye düşünüyorum. Ben şu anda Muharrem Bey kesin olarak 'ben kuruyorum' diye de bir açıklama yapmadı henüz konuşuluyor bunlar."

İnce'nin "Ben yüzde 30,6 oy aldım, şimdi bunu yüzde 51'e çıkartmak için bir hareket başlatıyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kalın, "Bu önemli bir siyasi iddiadır yani Muharrem Bey de nitekim CHP'nin oyunun çok üstünde bir oy aldı ve dedi ki 'ben bunun üzerine daha fazla da koyabilirim' Ama tabii bunu derken CHP tabanını kaybetmeden yani 30 küsurun içinde CHP tabanı da büyük ölçüde, onu kaybetmeden nasıl bir siyasi alan' kendisine bulur, inşa eder, oradan nasıl yürür onu bilemem. Bu tabii kendisinin karar vereceği bir konu." diye konuştu.

"CHP'nin içinde yeni bir sese yeni bir soluğa ihtiyaç var" tartışmasının dönem dönem ortaya çıktığına işaret eden Kalın, "Bunu son büyük ve güçlü bir şekilde seslendiren aktörlerden birisi de Sayın Muharrem İnce oldu. Ben yarın öbür gün böyle bir siyasi yapılanmanın içine girer, yeni bir parti kurarsa şaşırmam." ifadelerini kullandı.

Muharrem Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde CHP'nin geleneksel sınırlarını aşan bir profil çizme gayreti oldu, başarılı da oldu bir nebze. Zannediyorum bunun üzerine bir şeyler bina etmek istiyor, kendisi."

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, 'iyi olur, biraz CHP'nin içi karışır' falan modunda değil. Yani öyle bir gündemi yok, kendisi de söyledi zaten. Böyle bir siyasi parti kurma hakkı vardır ama son tahlilde hani CHP siyaseti içinden gelen bir siyasetçi, oranın dinamiklerin en iyi kendisi bilir. Neyi, ne kadar yapabilir, sınırları nereye kadar zorlayabilir onu en iyi kendisi bilir. CHP içinde kalarak mı zihnindeki tasavvuru hayata geçirebilir, başka bir siyasal parti kurarak mı, CHP'den kaç kişi alır, konuşuluyor ya bunlar hep onları ben bilemem yani o bizim gündemimizde de olan bir konu değil ama Muharrem Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde CHP'nin geleneksel sınırlarını aşan bir profil çizme gayreti oldu, başarılı da oldu bir nebze. Zannediyorum bunun üzerine bir şeyler bina etmek istiyor, kendisi."

Kaynak: Cumhuriyet