Kulis: İnce, 'yıl başına kadar partimizi kurmuş olacağız' dedi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında kulislerde CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı. İnce'ye yakın ismin aktardığına göre, "CHP'den ayrılacak mısınız?" Sorusuna İnce'den evet yanıtı geldi. Kulis bilgisine göre, İnce, "Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım. Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız" dedi.

Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni parti iddialarını yalanlamamıştı.

Özgtürk'ün yazısına göre, İnce'nin yakınındaki o siyasetçinin soruları ve İnce'nin verdiği cevaplar şöyle:

"Evet, Parti kuracağım"

– CHP'den ayrılacak mısınız?

Evet ayrılacağım.

– Parti kuracak mısınız?

Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım.

Yeni çıkış yolu lazım

– Ne zamana kadar partiyi kurmayı planlıyorsunuz?

Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız.

– Niçin parti kurma ihtiyacı duydunuz?

Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyet'in kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da, muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. ‘Dostlarla, ittifaklarla' değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, ‘Dostlarla birlikte iktidara geleceğini' söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçlardoğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına, partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyor.