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8 Ağu 2020 15:50

Türkiye-Azerbaycan satranç turnuvası bugün başlıyor

Türkiye-Azerbaycan satranç turnuvası bugün başlıyor

Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, bugün FIDE On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, bugün FIDE On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonunun ortak düzenlediği turnuva, 10 Ağustos tarihlerinde sona erecek.

İki ülke arasında yapılacak dostluk turnuvasına Türkiye'yi temsilen milli sporcular Dragan Solak, Cemil Can Ali Marandi, Cem Kaan Gökerkan, Emre Can, Deniz Özen, Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar ile Ece Özbay katılacak.

Azerbaycan Milli Takımı adına ise Teimour Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov, Gunay Mammadzada, Gulnar Mammadova, Vugar Asadli, Khanim Balajayeva, Rauf Mamedov, Gadir Guseinov, Turkan Mamedjarova, Ulviyya Fataliyeva, Aydın Süleymanlı ile Govhar Beydullayeva yarışacak.

News Code 1888324

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