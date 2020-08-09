Rusya ve Türkiye’den Suriye’de bir ortak devriye daha

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Sözcüsü Yegor Maltsev’in açıklamasına göre, Haseke’de 50 kilometrelik bir güzergahta yeni bir Rus-Türk ortak devriyesi düzenlendi. Devriye konvoyuna havadan Mi-8 ve Mi-5 helikopterleri eşlik etti.

Devriyenin başarıyla tamamlandığını belirten Maltsev, “Türk meslektaşlarımızla yakın zamanda gerçekleştirmek üzere yeni bir devriye üzerinde de anlaştık” dedi.

Devriye görevi sırasında askerler, savaş öncesinde petrol çıkarılan bölgelerden geçti. Devriyenin amacı ise ülkenin kuzeydoğusunda yasadışı silahlı grupların olup olmadığını kontrol etmekti.

Kaynak: Sputnik