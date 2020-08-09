  1. Türkiye
9 Ağu 2020 12:20

Rusya ve Türkiye’den Suriye’de bir ortak devriye daha

Rusya ve Türkiye’den Suriye’de bir ortak devriye daha

Rus ve Türk askerleri Suriye’nin Haseke vilayetinde 50 kilometrelik bir güzergahta yeni bir ortak devriye daha gerçekleştirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Sözcüsü Yegor Maltsev’in açıklamasına göre, Haseke’de 50 kilometrelik bir güzergahta yeni bir Rus-Türk ortak devriyesi düzenlendi. Devriye konvoyuna havadan Mi-8 ve Mi-5 helikopterleri eşlik etti.

Devriyenin başarıyla tamamlandığını belirten Maltsev, “Türk meslektaşlarımızla yakın zamanda gerçekleştirmek üzere yeni bir devriye üzerinde de anlaştık” dedi.

Devriye görevi sırasında askerler, savaş öncesinde petrol çıkarılan bölgelerden geçti. Devriyenin amacı ise ülkenin kuzeydoğusunda yasadışı silahlı grupların olup olmadığını kontrol etmekti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888338

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler