Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Sekreterliği tarafından İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması talebiyle ilgili yayınlanan iddialara tepki göstererek, “Ne yazık ki Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, bazı üyelerinin yanlış ve yıkıcı politikalarından etkilenerek İran karşıtı ve bazı dar görüşlü kişilerin sözcüsü haline gelmiş gibi görünüyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“Fars Körfezi Konseyi Genel Sekreteri'nin sorumsuzca açıklaması tek taraflı ve bazı Konsey üyelerinin ekonomik sıkıntı dönemlerinde bile silah satın almayı ve stoklamayı bırakmaması ve bölgedeki ve dünyadaki en büyük silah alıcıları arasında yer alması durumunda yapıldı. Hiç kuşkusuz ABD’nin çıkarları da bu ülkelere silah satışına bağlıdır.”

İran: Yakında üst düzey bir yetkilimiz Lübnan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen patlamaya değinen Musevi, “Lübnan’daki olay çok üzücüydü. Bu olayın nedenleri araştırılıyor. İran en başından Lübnan hükümeti ve halkının yanında oldu. Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif Lübnanlı mevkidaşlarıyla tesmasa geçti” dedi.

Musevi, başta Dışişleri Bakanı Zarif olmak üzere İranlı yetkililerin Lübnan’a olası ziyaretiyle ilgili olarak, “Üst düzey bir yetkilimizin Lübnan ziyareti planlanıyor ve önümüzdeki günlerde detaylar duyurulacaktır. Lübnan’ı ziyaret etsek de etmesek de bu ülkenin halkının yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklamas

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 189 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 616'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 132 artarak, 328 bin 844'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 992'isinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 286 bin 642 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.