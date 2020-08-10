İran: Yakında üst düzey bir yetkilimiz Lübnan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen patlamaya değinen Musevi, “Lübnan’daki olay çok üzücüydü. Bu olayın nedenleri araştırılıyor. İran en başından Lübnan hükümeti ve halkının yanında oldu. Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif Lübnanlı mevkidaşlarıyla tesmasa geçti” dedi.

Musevi, “Halkın Beyrut’taki olay nedeniyle üzülmesi doğaldır. Ancak bazı yabancı ülkelerin bu konuyu siyasi amaçlı olarak kullanması kabul edilmezdir. Bazı ülkeler iki yüzlülükle Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olmaya çalıştı. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi bu ülkeler dürüstse Lübnan halkı üzerindeki yaptırımları kaldırmalıdır” ifadesini kullandı.

Musevi, başta Dışişleri Bakanı Zarif olmak üzere İranlı yetkililerin Lübnan’a olası ziyaretiyle ilgili olarak, “Üst düzey bir yetkilimizin Lübnan ziyareti planlanıyor ve önümüzdeki günlerde detaylar duyurulacaktır. Lübnan’ı ziyaret etsek de etmesek de bu ülkenin halkının yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un istifasına dair açıklamada bulunan Musevi, “Bu konunun bizim için önemi yoktur. Onların aynı bir futbol takımı gibi yenildiklerinde personellerini değiştirmeleri doğaldır. Hook’un da istifası bizim karşımızdaki yenilgileri içindir” şekilinde konuştu.

Musevi İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına atıfta bulunarak, “Bu konu BM Güvenlik Konseyi için bir tehdittir. ABD bu kurumu zayıflatmak istiyor. Ancak Güvenlik Konseyi üyelerinin ABD tuzağına düşmemeleri için dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.