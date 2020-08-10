İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 189 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 616'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 132 artarak, 328 bin 844'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 992'isinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 286 bin 642 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.