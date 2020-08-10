İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Sekreterliği tarafından İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması talebiyle ilgili yayınlanan iddialara tepki göstererek, “Ne yazık ki Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, bazı üyelerinin yanlış ve yıkıcı politikalarından etkilenerek İran karşıtı ve bazı dar görüşlü kişilerin sözcüsü haline gelmiş gibi görünüyor” dedi.

Musevi, “Yetersizliğinin zirvesinde olan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, böyle bir hassas durumda iç anlaşmazlıkları ve gerçek dışı politikalarıyla bölgedeki gerçekleri görmezden gelmektedir” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“Fars Körfezi Konseyi Genel Sekreteri'nin sorumsuzca açıklaması tek taraflı ve bazı Konsey üyelerinin ekonomik sıkıntı dönemlerinde bile silah satın almayı ve stoklamayı bırakmaması ve bölgedeki ve dünyadaki en büyük silah alıcıları arasında yer alması durumunda yapıldı. Hiç kuşkusuz ABD’nin çıkarları da bu ülkelere silah satışına bağlıdır.”