Ruhani ile Macron telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Ruhani, ABD'nin, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a uyguladığı yaptırımlara değindi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda daha çok çaba sarfetmeleri gerektiğine vurgu yaparak, İran’ın bankacılık ve petrol alanında dünya ülkeleriyle ilişkilerini sürdürebilmesi için gerekli şartların sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'un liman bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamaya değinen Ruhani, İran'ın Lübnan'a yardım etmek için serferber olduğunu bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine karşı olduklarını hatırlattı. Macron, Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmanın korunmasını istediğini vurguladı.