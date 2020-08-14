İran, ABD'nin tanker iddiasını yalanladı

İran’ın Karakas Büyükelçisi Hüccetllah Sultani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran ait 4 tankere el konulduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İranlı diplomatın yaptığı paylaşımda, "ABD emperyalizminin propaganda makinesinden bir başka yalan ve psikolojik savaş. Ne tanker gemisi, ne de gemi sahibi veya bayrağı İran’la hiçbir ilgisi yok. Büyük İran ulusu karşısında yenilgiye uğrayan terörist Trump acizliğini kara propaganda ile telaf edemez." ifadelerine yer verildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a ait 4 petrol tankerine el koyduğunu, tankerlerin Teksas'taki Houston limanına nakledildiğini öne sürmüştü.