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16 Ağu 2020 08:40

İran'dan Filistin halkının mücadelesine destek

İran'dan Filistin halkının mücadelesine destek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyaz Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyaz Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zarif bu görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının haklarını almak için verdikleri mücadeleye desteğinin devam edeceğini belirterek, "Filistin halkı ve Filistinli grupların hak talep etme yolu için bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

Riyaz Maliki de, İran'ın Filistin halkı konusundaki tutumunu takdir ederek, "Filistin topraklarını Siyonist Rejim'in işgalinden kurtarma konusunda çok kararlıyız." diye konuştu.

News Code 1888457

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