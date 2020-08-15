İkili ilişkileri görüşmek üzere Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Al Mayadeen TV kanalına verdiği bir mülakatta, Lübnan’ın Siyonist Rejim’e karşı 33 günlük savaştaki zafer yıldönümü tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Zarif, Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmesine değinerek, “Lübnanlı yetkililerle yaptığım görüşmelerde İran’ın Beyrut limanında yaşanan patlama nedeniyle sağlık sektöründe Lübnan’a insani yardımlarını sürdürmenin yanı sıra enerji, akaryakıt ve elektrik alanında Lübnan halkına yardım etmeye hazırlıklı olduğu vurgulandı” dedi.

Zarif, “Uluslararası toplum, Lübnan'ın bağımsızlığını tanımalı ve bu ülkenin işlerine karışmaktan kaçınmalıdır. Hiç şüphesiz Lübnan hükümeti, bu facianı soruşturma ve olayın faillerini cezalandırma kabiliyetine sahiptir. Tüm dünya da onlara yardım ediyor, ancak egemenlikleri tehlikeye atılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İran’ın Lübnan içişlerine karışmak istediği iddiasına tepki gösteren Zarif, “Biz her zaman Lüban halkının tercihini ve yabancı güçlere karşı direnişini destekledik. Lübnanlıların yanında olduk ve asla Lübnan’ı kullanmadık. ABD, Siyonist Rejim ve Batı tarafından İran’a yapılan baskıların bir çoğu Lübnan’ın yayında olduğumuz içindir” değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Emmanuel Macron’un Lübnan konulu telefon görüşmesi hakkında Zarif, "Fransa'nın çeşitli Lübnanlı gruplarla temas halinde olduğu açıktır. Hizbullah temsilcileri de Macron'un Beyrut'taki toplantısında hazır bulunmuşlardı. Bu nedenle Fransa Hizbullah ile konuşmaktan aciz değil. Ancak İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan'a yardım etmek için her türlü yararlı ve tarafsız uluslararası çaba sarfetmeye hazırdır" şeklinde konuştu.