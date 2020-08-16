Zarif'ten Donald Trump'ın İran iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donlad Trump’ın İran’a yeniden yaptırım uygulamak için snapback seçeneğine baş vuracakları iddiasına tepki göstererek, “Snapback mekanizması yasadışı ve kabul edilmezdir. ABD’liler bunu iyi biliyor” dedi.
Zarif, “ABD snapback mekanizmasını harekete geçiremez. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 8 Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan geri çekilerek yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanması için snapback mekanizmanı uygulayacaklarını iddia etmişti” ifadelerinde bulundu.
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