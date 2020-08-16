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16 Ağu 2020 15:08

Zarif'ten Donald Trump'ın İran iddiasına yanıt

Zarif'ten Donald Trump'ın İran iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin İran’ yeniden yaptırım uygulamak için snapback seçeneğine baş vuramayacağını belirterek, “Snapback mekanizması yasadışı ve kabul edilmezdir. ABD’liler bunu iyi biliyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donlad Trump’ın İran’a yeniden yaptırım uygulamak için snapback seçeneğine baş vuracakları iddiasına tepki göstererek, “Snapback mekanizması yasadışı ve kabul edilmezdir. ABD’liler bunu iyi biliyor” dedi.

Zarif, “ABD snapback mekanizmasını harekete geçiremez. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 8 Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan geri çekilerek yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanması için snapback mekanizmanı uygulayacaklarını iddia etmişti” ifadelerinde bulundu.

News Code 1888471

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