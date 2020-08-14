Zarif'ten BAE-İsrail anlaşmasına sert tepki

İkili ilişkileri görüşmek üzere Beyrut'ta gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile görüştü.

Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileğinde bulunan Zarif, İran'ın patlama nedeniyle tahrip olan Beyrut limanının yeniden inşası konusunda yardıma hazır olduğunu belirterek, İran’ın elektrik temini, inşaat, ilaç ve sağlık alanındaki kapasitesine dikkati çekti.

Zarif ayrıca, Lübnan’ın yeniden inşasına yardımların şartsız olarak yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasını eleştiren Zarif, "Dün Abu Dabi ile Siyonist Rejim arasında yapılan anlaşma acı vericiydi ve Lübnan ile bölgedeki diğer ülkelerin sırtına saplanmış bir hançer gibidir" değerlendirmesinde bulundu.

Zarif: Zarif: Lübnan'ın kaderini Beyrut hükümeti ve Lübnanlılar belirlemeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Zarif, Beyrut'taki korkunç patlamaya değinerek, "Şimdiki çok üzücü ve kaygı verici durumda Lübnan halkıyla dayanışmamızı ilan ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, "Lübnan hükümeti ve halkı bu ülkenin geleceğine ve işlerin nasıl yürütüleceğine karar vermeli. İran İslam Cumhuriyeti olarak Lübnan hükümetinin ve halkının yanında olacağız ve onların her türlü kararını destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Zarif'ten Lübnan ve Hizbullah Hareketi'ne tebrik mesajı

Lübnan'ın Siyonist Rejim'e karşı verdiği 33 günlük mücadelenin sonunda ulaştığı zaferin 14. yıldönümü dolayısıyla Lübnanlıları tebrik eden Zarif, “Eminim ki Lübnan, Siyonist düşmanın saldırganlığı karşısında zafere ulaştığı gibi, bu olayı da atlatıp zafer elde edecektir" diye konuştu.

Bakan Zarif, bugün sabah gönderdiği ayrı ayrı masajlarda, Lübnan'ın Siyonist Rejim'e karşı verdiği 33 günlük mücadelenin sonunda ulaştığı zaferin 14. yıldönümü dolayısıyla Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ı tebrik etti.

33 Günlük Lübnan Savaşı

Lübnan Hizbullah Hareketi, “33 Günlük Lübnan Savaşı” sırasında İsrail ordusuna büyük darbe vurarak onları yenilge uğratmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının 11 Ağustos 2006’da İsrail rejimi tarafından kabul edilmesiyle söz konusu çatışma da sona ermişti.