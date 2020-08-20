Devrim Muhafızları'ndan "Savunma Sanayii Günü" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 21 Ağustos "Savunma Sanayii Günü" münasebetiyle yayınladığı bir bildiride, yerli yapım ‘Hac Kasım’ ve ‘Ebu Mehdi’ füzelerinin tanıtılmasını İranlıların ülkenin savunma ve saldırı caydırıcılık doktrini ve direniş şehitlerinin yoluna devam etmesi konusundaki kararlığının göstergesi olarak nitelendirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi.

“Savunma sanayiinin ülkenin ulusal ve caydırıcı gücündeki stratejik önemi, özellikle düşmanların yaptırımları karşısında savunma ve saldırı yeteneklerini geliştirme ve stratejik ürünler elde etme sürecininin daha hızlı devam etmesini geretirir.

Günümzde İran’ın savunma sanayii dünyanın ileri teknolojilerinin sınırlarına doğru ilerliyor ve yerli savunma sistemleri dış modellere kıyasla daha aktif bir hale gelmiştir.”