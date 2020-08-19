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19 Ağu 2020 16:14

İran Savunma Bakanı:

Yarın yerli yapım füze ürünlerimiz tanıtılacak

Yarın yerli yapım füze ürünlerimiz tanıtılacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, yarın Kevser savaş uçağı motorunun seri üretim hattının açılış töreni yapılırken Turbofan uçak mororu tipi ve iki füze ürününün tanıtılacağını duyurdu.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarın Kevser savaş uçağı motorunun seri üretim hattının açılış töreni yapılırken Turbofan uçak mororu tipi ve iki füze ürününün tanıtılacağını duyurdu.

BAE’nin Siyonist Rejim ile imzaladığı anlaşma hakkında Tuğgeneral Hatemi, “İsrail işgalci bir rejimdir ve Filistin halkının haklarını gasp etmiştir. Bu rejimin işlediği cinayetlerin izleri İran'da da görülebilir” dedi.

Tuğgeneral Hatemi konuya ilişkin olarak şu ifadelerde bulundu:

“Siyonist Rejim’in bölgedeki varlığı kötülük ve cinayetle doludur. Eğer onlar ayaklarını bölgeye açarlarsa hiç kuşkusuz bölgenin bu cinayetlerle karşılaşacağını göreceğiz. Bu nedenle bu katil rejimin ayağını bölgeye açanların bundan sorumlu olacağını vurguluyoruz.”

News Code 1888547

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