Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

Uluslararası toplum koronavirüsün verdiği hasarlari dikkate almalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, video konferans yoluyla katıldığı 5. Dünya Parlamento Başkanları konferansı toplantısında bir konuşma yaptı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs salgını hakkında konuşan Galibaf, “İran İslam Cumhuriyeti de diğer ülkeler gibi koronavirüsü ile mücadele etmektedir. Acımasız ve insanlık dışı ABD yaptırımlarına rağmen güçlü sağlık sistemi nedeniyle bu konuda büyük başarılar elde etmiştir” dedi.

Galibaf, “Hiç kuşkusuz, çok taraflılığı güçlendirmek, uluslararası toplumun korona salgınının verdiği zararı onarması için bir gerekliliktir” ifadesini kullandı.

Her beş yılda bir BM ve Parlamentolararası Birlik ile işbirliği içinde düzenlenen Parlamento Başkanları konferansı bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğinde ve video konferans yoluyla gerçekleştirilmektedir.

ABD, İran'ın savunma gücünden korkuyor

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, 21 Ağustos Savunma Sanayii Günü münasebetiyle bir bildiri yayınladı.

Ordu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Hiç kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma gücü yerli uzmanların çabalarıyla bugün İslam Devrimi düşmanlarının politikalarının başarısızlığının açık bir sembolü haline gelmiştir.

Düşmanlar son 40 yıl boyunca İran’ın savunma gücünün ilerlemesini engellemeye çalıştılar. ABD son yıllarda İranofobi projesi oluşturmak ve askeri silahlar ihraç etmekle Batı Asya bölgesini büyük bir barut deposuna dönüştümüştür. Ancak her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli ve savunma gücünden korkmaktadır.

ABD son olarak BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerini İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına ikna etmeye çalıştı. Ancak utanç verici bir şekilde başarısız oldu.”

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 264'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 279 artarak, 352 bin 558'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 869'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 304 bin 236 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ruhani: Savunma gücümüz komşularımızın çıkarınadır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Savunma Bakanlığı’nın ürettiği yerli yapım projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, seyir füzesinin önemine değinerek, “Seyir füzeleri bizim için özel bir önem taşıyor. Bir zamanlar balistik ve karadan karaya füzeler, saldırı ve savunma alanında büyük bir güç olarak görülüyordu, ancak gün geçtikçe balistik füzeler daha az önem taşıyarak seyir füzelerinin önemi artıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Seyir füzesinin sahip olduğu birçok avantaj nedeniyle tüm gücümüzle bu füzelerin üzerine odaklanmalıyız. Bugün üretim ve kendi kendine yeterlilik alanında kayda değer ilerlemeler elde ettimiz açıktır. İki yıldan daha kısa bir sürede, stratejik açıdan önemli olan bir deniz füzesinin menzilini üç katına çıkarabildik” ifadelerinde bulundu.

“Bu süreci kara tabanlı ve havadan atılan seyir füzelerinde de sürdürmeliyiz” diyen Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim saldırı stratejimiz yok ve bir yeri işgal etmek ya da bir millete zarar vermek istemiyoruz. Komşularımız savunma gücümüzün onların çıkarına olduğundan emin olmalıdır. Biz savunma gücümüzü dostlarımızın yararına kullanacağız.”

BAE’nin İran'daki maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

BAE Sahil Güvenlik botlarının 17 Ağustos’ta İran’a ait birkaç balıkçı teknesine ateş açması ve bir tekneye el koyması iki balıkçının hayatını kabetmesine neden olduğu için bugün bu ülkenin Tahran’daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Genel Müdürü, BAE Sahil Güvenlik'in İran İslam Cumhuriyeti'nin balıkçı gemilerine yönelik saldırısını kınadı ve BAE hükümetini bu yasa dışı eylemden sorumlu tuttu.

Görüşmede el konulan teknenin serbest bırakılması ve hayatını kaybeden balıkçıların cesedini teslim etmesi gerktiği vurgulanırken, BAE’nin gelecekte bu tür eylemleri önlemek için uygun önlemler alması istenildi.

BAE hükümeti dün resmi bir şekilde olaydan duyduğu derin üzüntüsünü belirterek, tüm hasarı telafi etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Devrim Muhafızları'ndan "Savunma Sanayii Günü" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 21 Ağustos "Savunma Sanayii Günü" münasebetiyle yayınladığı bir bildiride, yerli yapım ‘Hac Kasım’ ve ‘Ebu Mehdi’ füzelerinin tanıtılmasını İranlıların ülkenin savunma ve saldırı caydırıcılık doktrini ve direniş şehitlerinin yoluna devam etmesi konusundaki kararlığının göstergesi olarak nitelendirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi.

“Savunma sanayiinin ülkenin ulusal ve caydırıcı gücündeki stratejik önemi, özellikle düşmanların yaptırımları karşısında savunma ve saldırı yeteneklerini geliştirme ve stratejik ürünler elde etme sürecininin daha hızlı devam etmesini geretirir.

Günümzde İran’ın savunma sanayii dünyanın ileri teknolojilerinin sınırlarına doğru ilerliyor ve yerli savunma sistemleri dış modellere kıyasla daha aktif bir hale gelmiştir.”