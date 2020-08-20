İran'ın yerli üretimi olan 'Hac Kasım' ve 'Ebu Mehdi' füzeleri tanıtıldı

İran’ın yerli yapım ‘Hac Kasım’ ve ‘Ebu Mehdi’ balistik füzeleri bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi’nin katıldığı bir törende tanıtıldı.

Video konferans yoluyla düzenlenen bu törenden konuşan Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, “Ülkenin son kırk yıldaki savunma gelişmeleri hiçbir dönemle kıyaslanamaz. İslam Devrimi’nden önce savunma alanında teknoloji açısından çok zayıf olan birkaç fabrikamız vardı. Ancak bugün gelişmiş savaunma sanayisine sahibiz” dedi.

Tuğgeneral Hatemi konuya ilişkin olarak, “Son 7 yılda, savunma sanayinin önceki deneyimlerini kullanarak, önemli ilerlemeler elde ettik. Böylelikle havacılık alanında sadece Kevser savaş uçağı değil, bunun seri üretim hattının devreye girmesiyle birlikte üç uçak daha ürettik, yılın sonuna kadar da üç uçak daha üretip teslim edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Yasin eğitim ceti üretildi. A-90 ve Fecr-3 uçaklarının yapılmasıyla da yerli yapım eğitim uçaklarının döngüsü tamamlanacak. Kevser savaş uçağının yerli yapım turbojet motoru kullanıma girdi ve bnun seri üretim hattının açılışı bugün yapılacak. Bunun yanı sıra Turbofan uçak mororu tipi de tanıtılacak.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi ayrıca, ülkenin caydırıcı gücünün ana boyutunu oluşturan füze alanında da ‘Şehit Hac Kasım’ ve ‘Ebu Mehdi’ adlı 1400 ve 1000’i aşkın uzun menzilli balistik ve seyir füzeler ürettiklerini ifade etti.