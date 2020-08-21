Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde çarşamba günü duyurduğu "Şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" dediği 'müje'yi açıkladı.

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.

- Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır.

- Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir.

- Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

- Bugünlere elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları genellikle kiralama usuluyle yapılır.

- Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik.

- Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti"

- Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.

- Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.

- Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum; her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

- Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.

- Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız.

- İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. -

- Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

Türkiye'nin enerji meselesini çözeceğiz

- Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.

- Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

- Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

- Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.

- AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

AA

