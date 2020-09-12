Karadeniz'den yeni bir doğalgaz müjdesi daha geliyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Hazır olun! Karadeniz’den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "2020’nin bugüne kadarki en güzel haberlerinden biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen ay müjde olarak duyurduğu Karadeniz’den gelen doğalgaz keşfi oldu" diye başladı.

Acet, şöyle devam etti:

"1.9 milyar varil petrol eşdeğerinde 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi ile Türkiye, tarihinin en büyük rezervini buldu.

Ayrıca Sakarya doğalgaz sahasında yapılan bu keşif, 2020 içinde dünya genelinde yapılan keşif listesinde toplamda ikinci, denizlerde yapılanlar arasında ise birinci sırada yer aldı.

Ama hikaye burada bitmiyor.

Ağustos ayında ilk keşif müjde olarak verildiğinde aynı bölgede iki katman daha olduğu, oralarda yapılacak sondaj çalışmalarıyla bulunan doğalgaz miktarının yukarı doğru ‘güncellenebileceği’ söylenmişti.

Şimdi o ikinci müjde için ayları değil, haftaları saymaya başlayabiliriz. Çünkü yürütülen çalışmalar umut verici yeni veriler sunuyor.