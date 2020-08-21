BAE, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e F-16'larını gönderiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cepheye desteğini artırdı. Yunan devlet televizyonu, BAE'nin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki stratejik Suda Limanı'na göndereceği F-16 savaş uçaklarının Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata katılacağını iddia etti.

Türkiye ile gerilim yaşayan BAE, Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ortaklığa desteğini artırıyor.

Ağustos başında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı Mısır ile Yunanistan arasında varılan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını 'uluslararası hukuk açısından zafer' diyerek kutlayan BAE yönetiminin Yunanistan ve Mısır'la üçlü savunma işbirliği kapsamında bir adım atacağı haberi geldi.

"F-16'lar ortak tatbikata katılacak"

Yunan devlet televizyonu ERT, BAE'nin F-16 savaş uçaklarını Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki stratejik Suda Limanı'na göndereceğini duyurdu. Habere göre, BAE F-16'ları Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata katılacak.

BAE yetkililerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: Rudaw