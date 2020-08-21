Türkiye'nin bulduğu rezerv ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, Karadeniz’de bulunduğu belirtilen 320 milyar metreküplük doğal gazı "müjde" olarak açıklamasının ardından Türkiye’nin yıllık ne kadar doğal gaz tükettiği ve ihracatçı konumuna gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, bulunan rezervin 2023 yılında hizmetine sunulacağını ve Türkiye’nin alanda "doğal gaz ihracatçısı" olacağını ifade etmişti.

Birkaç gün önce Reuters’e konuşan ve adı açıklamayan Türk yetkililer, bu rezervlerin Türkiye’nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu dile getirmiş, ancak Erdoğan açıklamalarının aksine üretime 2023’te değil 7-10 yılda başlanabileceğini söylemişti.

Yıllık 50 milyar metreküp tüketülüyor

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 44,9 milyar metreküpe gerilediğini bildirmişti.

Verilere göre 2018’de 49,3 milyar metreküp doğalgaz tüketen Türkiye'nin bu yıl ise yaklaşık 46 milyar metreküp doğalgaz tüketeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde yıllık ortalamanın 50 milyar metreküp olarak gerçekleşeceği düşünülürse bulunan rezervin yaklaşık 6 buçuk yıllık bir tüketimi karşılayabileceği ortaya çıkıyor. Bu sonuç da Erdoğan'ın "ihracatçı" olmak iddiasının hayata geçirilmesi halinde doğal gaz rezervinin daha kısa sürede tükeneceğine işaret ediyor.

Hedefler agresif

Öte yandan "keşif"le ilgili değerlendirmede bulunan eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk ise ortaya atılan hedeflerle ilgili aceleci ve iddialı olunmaması gerektiğini belirtiyor. Keşfedildiği duyurulan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi için "Eğer ispatlanmış rezerv ise güzel bir rakam, yatırım yapılabilir" diyen Aktürk, "Türkiye'nin kış döneminde günlük talebi 250-300 milyon metreküpe çıkıyor. Buradan üretilecek gazın günlük tüketiminin ne kadar olacağı testlerin sonucunda ortaya çıkacak rakam. Benim tahminim günlük üretimin 10-12 milyon metreküpü geçeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan'ın "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" sözlerine de değinen Aktürk, 2023'ün "agresif" bir hedef olduğuna dikkat çekerek "Bu denizde kolay bir iş değil. Yüzey tesisleri tasarlandıktan sonra üç beş kuyu açılması gerekiyor. Derinlik çok fazla. Yüzen platformlarla yapılması gerekiyor. Türkiye'nin de elinde yok, mutlaka yüzen platformlar kiralanır. Platformlar satın da alınabilir, kaynağınız varsa alabilirsiniz" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Cumhuriyet