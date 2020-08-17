  1. Türkiye
17 Ağu 2020 13:22

Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını hızlandırıyor

Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını hızlandırıyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarının yoğunlaştığı Akdeniz'e, Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de çıkacak. Kanuni'nin Mersin'deki NATO Limanı'nda bakım süreci başladı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

İHA'ya göre, Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde ki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

News Code 1888488

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