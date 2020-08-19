Doğu Akdeniz'de dayatılan yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış konuşmasında Covid-19 salgını ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde vaka sayısında artış olsa da Covid-19 salgını kontrol altında diyen Erdoğan, bazı sıkıntılarla karşılaşılsa da Türk ekonomisinin salgın öncesi ivmesini yakaldığını dile getirdi.

Erdoğan "İnsanımızın sağlığından taviz vermeden ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz, dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek elbette kolay değildir" diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan "Özellikle Doğu Akdeniz’de ne işimiz var diye soran muhalefetin bu hususları iyi öğrenmesini istiyorum. Türkiye’nin farklı cephelerde yürüttüğü mücadele bir istikbal mücadelesidir. Bugün Doğu Akdeniz’de dayatılmaya çalışılan Sevr’e boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca cuma günü duyuracakları yeni müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacağını kaydetti.

Kaynak: Euronews