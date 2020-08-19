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19 Ağu 2020 14:30

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın Akdeniz açıklamasına tepki

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın Akdeniz açıklamasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınayan Ermenistan'a tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1888539

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