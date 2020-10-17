Erdoğan: Hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi" dedi.

Son çalışmalarla Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı konuşmasında şunları kaydetti:

"Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları ekonomik olarak çok önemli değerdir. Türkiye net ithalatçı bir ülkedir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde küçük miktarda petrol ve doğalgaz çıkmakla birlikte tüketim içerisinde yetersiz bir düzeyde."

"DEVAMININ GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Karadeniz'deki rezerv ülkemizin en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

HEDEF 2023

Bu daha ucuz doğalgaz anlamına gelmektedir. Bu hizmetleri milletimize daha düşük fiyatla sunabileceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Bu keşfin değeri kadar önemli kaydettiğim diğer husus da milletimize büyük moral vermiş olmasıdır.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'de hiçbir zorbalığa komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldu bittiye izin vermemeye kararlıyız.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

HİDROKARBON ARAMALARI SÜRECEK

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir. Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız."

NTV