  1. Spor
21 Ağu 2020 19:43

Ürdün'de, COVID-19 nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi

Ürdün'de, COVID-19 nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi

Ürdün Futbol Federasyonu, El-Faysali Spor Kulübü oyuncularından 5'inde yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülmesi nedeniyle 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerini durdurdu.

AA'nın haberine göre, Ürdün Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 5 futbolcu ile onlarla temas kuran antrenörler ve idareciler dahil tüm takım arkadaşlarının karantinaya alınacağı, diğer takımlardaki oyuncuların da sağlık kontrolünden geçirileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bugünden başlamak üzere 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerine ara verildiği ifade edildi.

Ürdün'de şu ana kadar 11 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam 1498 kişi virüse yakalandı. 

News Code 1888615

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