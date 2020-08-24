Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi rekoru

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun maraton sona erdi. Finalde Paris Saint-Germain'i Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, tarihinde 6. kez bu kupanın sahibi oldu.

Bu sezon turnuvaya damga vuran Alman devi yeni bir rekorun da sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Bayern, turnuva tarihinde bunu başaran ilk kulüp oldu.

Grup etabında Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldız, son 16 turunda Chelsea, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde Lyon ve finalde Paris Saint-Germain'i deviren Bayern Münih çıktığı 11 maçın tamamını galibiyetle kapattı.

Bayern Münih'ten 11 maçta 43 gol

Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle de turnuvaya damga vurdu. 11 maçta 43 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar kalesinde yalnızca 8 gol gördü.

Barcelona karşısında aldığı 8-2'lik galibiyetle gündeme oturan Bayern, grupta karşılaştığı Tottenham'ı deplasmanda 7-2, Kızılyıldız'ı ise 6-0'lık farklı skorlarla mağlup etmişti. Son 16 turunda Chelsea'ye karşı 3-0 ve 4-1'lik skorlarla galip gelen Bayern, İngiliz devine de iki maçta 7 gol atmayı başarmıştı.

Kaynak: NTV Spor