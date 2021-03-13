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13 Mar 2021 17:06

Ürdün Sağlık Bakanı oksijen faciasından sonra istifa etti

Ürdün Sağlık Bakanı oksijen faciasından sonra istifa etti

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu açıkladı.

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan haberde, 8 hastanın yaşamını yitirdiği olay sebebiyle birçok kişinin durumunun da kritik olduğu belirtilmiş, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmemişti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

Kaynak: Timetürk

News Code 1893110

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