İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi'nden "Azerbaycan ile ticaret" açıklaması

İran’ın yeni Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün gece Twitter üzerinden büyükelçi olarak dost, komşu, Müslüman ve kardeş ülke Azerbaycan'a geldiğini açıkladı.

Musevi’nin paylaşımında, “İranlı ve Azeri üst düzey yetkililerinin iradesi, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri tam anlamıyla geliştirmektir. Umarım karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri de mükemmel seviyede olan diplomatik ilişkiler gibi geliştirebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini yürüten Musevi, Cevad Cihangirzade'nin yerine İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.